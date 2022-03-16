Оккупанты похитили мэра Скадовска - активист

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"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральные площади в 12:00", - сообщил он.

Детали

Отметим, что сейчас возле горсовета в Скадовске проходит митинг. Люди требуют вернуть чиновника и скандируют "путин х*йло".

Пока официальной информации о похищении Яковлева не поступало.