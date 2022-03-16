Оккупанты отпустили мэра Скадовска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты отпустили городского главу города Скадовск Херсонской области Александра Яковлева. Об этом мэр сообщил в своем обращении на Facebook, пишет УНН.
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"С нами пообщались, уже меня отпустили, все хорошо. Также обещали отпустить и остальных людей, с которыми общаются. Прошу успокоиться, ничего нам сейчас не угрожает", - заявил Яковлев.
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Сегодня стало известно, что российские оккупанты похитили мэра города Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха.
Отметим, что возле горсовета в Скадовске проходил митинг. Люди требовали вернуть чиновника и скандировали "путин х*йло".