Окупанти вдарили по Томиній Балці на Херсонщині, загинула людина

Цитата

«Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть», - написав Прокудін.

Доповнення

За минулу добу на Херсонщині російські військові здійснив 77 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Як наслідок — одна людина дістала поранення.