Окупанти вдарили по Томиній Балці на Херсонщині, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російські окупанти вгатили по Томиній Балці на Херсонщині. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив літній чоловік, який в результаті загинув. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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«Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть», - написав Прокудін.
Доповнення
За минулу добу на Херсонщині російські військові здійснив 77 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Як наслідок — одна людина дістала поранення.