Оккупанты ударили по Томиной Балке на Херсонщине, погиб человек

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«Около 14:50 оккупанты всадили по Томиной Балке Белозерского района. Под огонь на своем подворье попал мужчина 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть», - написал Прокудин.

Дополнение

За минувшие сутки на Херсонщине российские военные совершили 77 обстрелов, выпустив 334 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. В результате — один человек получил ранения.