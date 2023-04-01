Окупанти вдарили по Херсону з артилерії: влучили у будинок - загинула людина на вулиці

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"росіяни обстрілюють Херсонщину. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок - загинула людина на вулиці. Також обстріляли село Козацьке, також влучили в приватний будинок, є поранений", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Херсон п’ять разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Є жертви серед цивільного населення — 3 людини загинули, 2 — отримали поранення.