Окупанти обстріляли Херсон, є жертви та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Окупанти обстріляли Херсон п’ять разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Є жертви серед цивільного населення — 3 людини загинули, 2 — отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Деталі
За минулу добу противник здійснив — 54 обстріли, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, “Градів” та артилерії.
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.
“На жаль, є жертви серед цивільного населення — 3 людини загинули, 2 — дістали поранення”, — зазначив голова ОВА.
Доповнення
З деокупованої території Херсонської області евакуйовано 91 особу.