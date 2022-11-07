Окупанти та фсб грабують будинки виселених жителів Херсона - ОП

Цитата



«Поки жителів Херсона примусово депортують зі своїх домівок, розповідаючи про «евакуацію», ru-військові та співробітники фсб займаються тим, що люблять найбільше, – обкрадають їхні будинки. Грабунок тих, кого прийшли «захищати», – найкраща ілюстрація «русского мира», - написав він в Twitter.

Доповнення

У Херсонській області окупанти планують вивезти на територію рф сонячні електростанції та заборонили користуватися човнами.

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники пограбували картинну галерею імені Альбіна Гавдзинського. Вони масово вивозили художні фонди, а саме твори живопису, графіки та скульптури.

Жителів Херсонщини перевозять не на лівий берег регіону, а до росії.

Призначений окупантами «головою Херсонської області» володимир сальдо повідомив, що російські регіони готові приймати дітей з Херсонської та Запорізької областей «щоб вони в цей час могли відпочити».