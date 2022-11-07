Оккупанты и фсб грабят дома выселенных жителей Херсона - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Офисе Президента сообщили, что российские военные и сотрудники фсб грабят дома депортированных ими жителей Херсона. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы ОП Михаила Подоляка.
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«Пока жителей Херсона принудительно депортируют из своих домов, рассказывая о «эвакуации», ru-военные и сотрудники фсб занимаются тем, что любят больше всего, – обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли «защищать», – лучшая иллюстрация «русского мира», - написал он в Twitter.
Дополнение
В Херсонской области оккупанты планируют вывезти на территорию россии солнечные электростанции и запретили пользоваться лодками.
В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского. Они массово вывозили художественные фонды, а именно произведения живописи, графики и скульптуры.
Жителей Херсонской области перевозят не на левый берег региона, а в россию.
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