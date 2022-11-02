В Новій Каховці окупанти пограбували картинну галерею імені Гавдзинського

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 24663 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 46345 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 50364 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 55614 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 70744 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 190643 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 146296 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171390 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194771 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225096 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 131388 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 153430 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 51693 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 67016 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 71344 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 190630 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 473576 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 424884 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 632530 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 754832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 1362 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 34083 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 67016 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 106979 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 141704 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

В Новій Каховці окупанти пограбували картинну галерею імені Гавдзинського

В Новій Каховці окупанти пограбували картинну галерею імені Гавдзинського

Київ • УНН

 • 240057 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Новій Каховці Херсонської області російські загарбники пограбували картинну галерею імені Альбіна Гавдзинського. Вони масово вивозили художні фонди, а саме твори живопису, графіки та скульптури, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Новокаховської міської територіальної громади у Facebook.

Цитата

"Вчора, 1 листопада, з тимчасово окупованої Нової Каховки прийшла звістка про те, що з картинної галереї масово вивозилися художні фонди: твори живопису, графіки, скульптури. Цей акт мародерства став продовженням масових грабунків російськими окупантами закладів культури, медицини та інших установ міста Херсон та Херсонської області після оголошення окупаційною владою евакуації населення через ймовірний контрнаступ Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що картинна галерея була візитівкою Нової Каховки, її художні фонди нараховували понад 1200 експонатів, серед яких унікальна колекція з 297 творів живопису та графіки Альбіна Гавдзинського, колекція офортів народного художника України Василя Мироненка, колекція ілюстрацій народного художника України Валентина Литвиненка.

За даним фактом Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради готується офіційне звернення до відповідних правоохоронних органів про вчинення злочину, повідомили на сторінці громади.

Нагадаємо

Російські окупанти покидають правобережну частину Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства.

Зокрема, загарбники, тікаючи з Херсону, забрали із собою пам'ятники Суворову та Ушакову. Міністр культури України Олександр Ткаченко назвав це черговим "жестом доброї волі" росіян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,873.01