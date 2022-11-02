В Новій Каховці окупанти пограбували картинну галерею імені Гавдзинського

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"Вчора, 1 листопада, з тимчасово окупованої Нової Каховки прийшла звістка про те, що з картинної галереї масово вивозилися художні фонди: твори живопису, графіки, скульптури. Цей акт мародерства став продовженням масових грабунків російськими окупантами закладів культури, медицини та інших установ міста Херсон та Херсонської області після оголошення окупаційною владою евакуації населення через ймовірний контрнаступ Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що картинна галерея була візитівкою Нової Каховки, її художні фонди нараховували понад 1200 експонатів, серед яких унікальна колекція з 297 творів живопису та графіки Альбіна Гавдзинського, колекція офортів народного художника України Василя Мироненка, колекція ілюстрацій народного художника України Валентина Литвиненка.

За даним фактом Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради готується офіційне звернення до відповідних правоохоронних органів про вчинення злочину, повідомили на сторінці громади.

Нагадаємо

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