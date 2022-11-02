В Новой Каховке оккупанты ограбили картинную галерею имени Гавдзинского

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"Вчера, 1 ноября, из временно оккупированной Новой Каховки пришло известие о том, что из картинной галереи массово вывозились художественные фонды: произведения живописи, графики, скульптуры. Этот акт мародерства стал продолжением массовых грабежей российскими оккупантами заведений культуры, медицины и других учреждений Херсона и Херсонской области после объявления оккупационными властями эвакуации населения из-за вероятного контрнаступления Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Картинная галерея была визитной карточкой Новой Каховки, ее художественные фонды насчитывали более 1200 экспонатов, среди которых уникальная коллекция из 297 произведений живописи и графики Альбина Гавдзинского, коллекция офортов народного художника Украины Василия Мироненко, коллекция иллюстраций народного художника Украины Валентина Литвина.

По данному факту Исполнительным комитетом Новокаховского городского совета готовится официальное обращение в соответствующие правоохранительные органы о совершении преступления, сообщили на странице громады.

Напомним

Российские оккупанты покидают правобережную часть Херсонской области, грабя музеи и предприятия.

В частности, захватчики, убегая из Херсона, забрали с собой памятники Суворову и Ушакову. Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал это очередным "жестом доброй воли" россиян.