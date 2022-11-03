Окупанти планують вивезти сонячні електростанції з Херсонської області до рф - розвідка

Цитата

«В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення «ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії». Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності, майно буде «націоналізовано» (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії «гуп херсонобленерго». Майно планується вивезти на територію рф», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У ГУР зазначили, що в регіоні продовжується незаконна «евакуація» українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра. Для заохочення людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих «житлових сертифікатів» на придбання житла в рф.

Окрім того, у межах «евакуації» місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне військові зс рф. У місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційними військами.

«З інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії», - додали у відомстві.

До того ж, за даними розвідки, місцевих жителів попереджають, що в разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують.

Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці.

Наразі військовими рф активно використовується дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, оскільки була перекопана та мала рви. Після початку збройної агресії інженерні підрозділи зс рф відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км.

Доповнення

Жителів Херсонщини перевозять не на лівий берег регіону, а до росії.