Оккупанты планируют вывезти солнечные электростанции из Херсонской области в рф - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Херсонской области оккупанты планируют вывезти на территорию россии солнечные электростанции и запретили пользоваться лодками. Об этом в Телеграм сообщает Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.
Цитата
«В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении «ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии». Если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет «национализировано» (украдено) и передано созданной оккупантами фейковой компании «гуп херсоноблэнерго». Имущество планируется вывезти на территорию рф», - говорится в сообщении.
Детали
В ГУР отметили, что в регионе продолжается незаконная «эвакуация» украинских граждан Херсонской области с правого берега Днепра. Для поощрения людей к переезду, им предлагают получение так называемых «жилых сертификатов» на приобретение жилья в россии.
Кроме того, в рамках «эвакуации» местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское военные из вс рф. У местных отбирают автомобили для использования оккупационных войск.
«Из интернатов Херсона вывезли детей на территорию Крыма. На сегодняшний день детей разместили на базе одной из психиатрических больниц Симферополя. Также на территорию Крыма перевезли в заключенных херсонской колонии», - добавили в ведомстве.
К тому же, по данным разведки, местных жителей предупреждают, что в случае нахождения каких-либо плавсредств, их либо уничтожат, либо конфискуют.
В течение последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке.
В настоящее время военными рф активно используется дорога через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью. До 24 февраля указанная дорога не использовалась, поскольку была перекопана и имела рвы. После начала вооруженной агрессии инженерные подразделения с рф восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую область ориентировочно на 120 км.
Дополнение
Жителей Херсонской области перевозят не на левый берег региона, а в россию.