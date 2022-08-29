Окупанти сьогодні планують фільтраційні заходи на Херсонщині - Соболевський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Перший заступник голови Херсонької облради Юрій Соболевський повідомив, що сьогодні російські окупанти планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані на Херсонщині, пише УНН.
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“Є інформація, що сьогодні орки планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані. Стягнули туди додаткові сили, проводитимуть перевірки та обшуки населення”, – йдеться в повідомленні Соболевського у Telegram.
Доповнення
Вчора ввечері радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань на своїй сторінці повідомив про загибель нардепа-зрадника Олексія Ковальова у Залізному Порту на Херсонщині.