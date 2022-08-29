Окупанти сьогодні планують фільтраційні заходи на Херсонщині - Соболевський

Цитата

“Є інформація, що сьогодні орки планують проводити фільтраційні заходи у Голій Пристані. Стягнули туди додаткові сили, проводитимуть перевірки та обшуки населення”, – йдеться в повідомленні Соболевського у Telegram.

Доповнення

Вчора ввечері радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань на своїй сторінці повідомив про загибель нардепа-зрадника Олексія Ковальова у Залізному Порту на Херсонщині.