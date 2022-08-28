На Херсонщині вбили екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова

Цитата

«З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова», — написав Хлань.

Як зазначається, дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого «міністра» повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили.

Додамо

Протягом перших днів війни Ковальов залишався на території окупованої Херсонщини.

У квітні було відкрито кримінальне провадження щодо Ковальова, який після повномасштабного вторгнення перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області і допомагав російським військам.

Згодом він відкрито пішов на співпрацю з окупаційною владою та обійняв посаду «заступника голови уряду Херсонської області з питань сільського господарства».

6 липня тодішній генеральний прокурор Ірина Венедіктова на підставі зібраних ДБР доказів повідомила Ковальову про підозру, а 15 липня Ковальову заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.