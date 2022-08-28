В Херсонской области убили экс-нардепа предателя Алексея Ковалева

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«Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предателя Алексея Ковалева», — написал Хлань.

Как отмечается, данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего «министра» сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили.

Добавим

В первые дни войны Ковалев оставался на территории оккупированной Херсонской области.

В апреле было открыто уголовное производство по Ковалеву, который после полномасштабного вторжения находился на временно оккупированной территории Херсонской области и помогал российским войскам.

Впоследствии он открыто пошел на сотрудничество с оккупационными властями и вступил в должность «заместителя председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства».

6 июля тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных ДБР доказательств сообщила Ковалеву о подозрении, а 15 июля Ковалеву заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.