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Оккупанты сегодня планируют фильтрационные мероприятия в Херсонской области - Соболевский

Киев • УНН

 • 148051 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что сегодня российские оккупанты планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани в Херсонской области, пишет УНН.

Оккупанты сегодня планируют фильтрационные мероприятия в Херсонской области - Соболевский

Цитата

“Есть информация, что сегодня орки планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани. Стянули туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения”, – говорится в сообщении Соболевского в Telegram.

Дополнение

Вчера вечером советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань на своей странице сообщил о гибели нардепа-предателя Алексея Ковалева в Железном Порту в Херсонской области.

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