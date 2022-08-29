Оккупанты сегодня планируют фильтрационные мероприятия в Херсонской области - Соболевский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что сегодня российские оккупанты планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани в Херсонской области, пишет УНН.
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“Есть информация, что сегодня орки планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани. Стянули туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения”, – говорится в сообщении Соболевского в Telegram.
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Вчера вечером советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань на своей странице сообщил о гибели нардепа-предателя Алексея Ковалева в Железном Порту в Херсонской области.