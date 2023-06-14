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Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Донеччині: за добу відбулось 39 бойових зіткнень

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Донеччини. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Донеччині: за добу відбулось 39 бойових зіткнень

Цитата

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - тривають бої, протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційного удару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ягідного та Берхівки. Завдав авіаційних ударів біля Спірного, Роздолівки, Левадногт, Краматорська, Костянтинівки і Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк, Троїцьке, Південне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Авдіївки та Новобахмутівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що на сьогодні Сили оборони України проводять як наступальні операції, так і перебувають в обороні, йде серйозне протистояння. Ворог намагається зупинити український контрнаступ, збільшуючи кількість обстрілів та ударів.

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