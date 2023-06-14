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Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия в Донецкой области: за сутки произошло 39 боевых столкновений

Киев • УНН

 • 745114 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия в Донецкой области: за сутки произошло 39 боевых столкновений

Цитата

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - продолжаются бои, в течение суток состоялось 39 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Детали

Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационный удар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекамянское, Спорное и Серебрянка - Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ягодного и Берховки. Нанес авиационные удары возле Спирного, Раздоловки, Левадногт, Краматорска, Константиновки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое, Южное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Авдеевки и Новобахмутовки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Багатир, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Временка, Великая Новоселка, Вольное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на сегодня Силы обороны Украины проводят как наступательные операции, так и находятся в обороне, идет серьезное противостояние. Враг пытается остановить украинское контрнаступление, увеличивая количество обстрелов и ударов.

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