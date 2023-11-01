Окупанти обстрілом пошкодили пожежну частину на Харківщині - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська напередодні обстріляли Ізюмський район у Харківській області і пошкодили пожежну частину, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.
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"Учора ввечері ворог вчергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Але головне - люди не постраждали", - повідомили у ДСНС у Телеграм.
Нагадаємо
Російські війська 31 жовтня вдень вдарили по Вовчанську у Харківській області, через що сталася пожежа у житловому будинку.