Оккупанты обстрелом повредили пожарную часть в Харьковской области - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска накануне обстреляли Изюмский район в Харьковской области и повредили пожарную часть, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"Вчера вечером враг в очередной раз атаковал территорию Изюмского района. В результате повреждения получило здание пожарной части. Но главное - люди не пострадали", - сообщили в ГСЧС в Телеграм.
Напомним
Российские войска 31 октября днем ударили по Волчанску в Харьковской области, из-за чего произошел пожар в жилом доме.