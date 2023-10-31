Окупанти вдень знову вдарили по Вовчанську: горів житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вдень вдарили по Вовчанську у Харківській області, через що сталася пожежа у житловому будинку, повідомили у вівторок у МВС України, пише УНН.
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"Харківщина. Близько 12:30 російські війська здійснили черговий обстріл приватного сектора Вовчанська. Унаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок на площі 100 кв. м. Протягом 3-х годин рятувальники загасили вогонь", - повідомили у МВС у телеграм-каналі.
Як зазначається, завдяки зусиллям вогнеборців вдалось врятувати сусідній будинок.
"На щастя, без постраждалих", - зазначили у МВС.
Нагадаємо
Вночі окупанти двічі обстріляли Вовчанськ, є руйнування.