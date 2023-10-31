Вночі окупанти двічі обстріляли Вовчанськ, є руйнування - Харківська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 31 жовтня двічі відкривали вогонь по Вовчанську Харківської області. Ніхто не постраждав, однак є пошкодження. Минулої доби під обстрілами ворога перебували п’ять районів області. Про це у вівторок повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Цієї ночі, близько 00:40 та 02:00 ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає”, - написав Синєгубов у Telegram.
Доповнення
Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" смт Борова Ізюмського району пошкоджено 2 багатоповерхових будинки.
У с. Перовське Богодухівського району пошкоджено 3 приватні домоволодіння.
У м. Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено 4 автомобілі.
Крім того, під ударами ворога перебували с. Ветеринарне Харківського району, с. Івашки Богодухівського району, смт Дворічна, с. Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, вказав голова ОВА.
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