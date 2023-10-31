Ночью оккупанты дважды обстреляли Волчанск, есть разрушения - Харьковская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска в ночь на 31 октября дважды открывали огонь по Волчанску Харьковской области. Никто не пострадал, однако есть повреждения. За прошедшие сутки под обстрелами врага находились пять районов области. Об этом во вторник сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
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«Этой ночью, около 00:40 и 02:00 враг дважды обстрелял г. Волчанск. Повреждено здание частного предприятия, разрушено частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет”, - написал Синегубов в Telegram.
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За прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
В результате обстрела из РСЗО "Смерч" пгт Боровая Изюмского района повреждены 2 многоэтажных дома.
В с. Перовское Богодуховского района повреждены 3 частных домовладения.
В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены 4 автомобиля.
Кроме того, под ударами врага находились с. Ветеринарное Харьковского района, с. Ивашки Богодуховского района, пгт Двуречная, с. Куриловка Купянского района и другие населенные пункты.
За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, указал глава ОВА.
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