Кількість жертв удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла: у лікарні помер 25-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кількість жертв удару російських військ по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня збільшилася - у лікарні помер 25-річний чоловік, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні. Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 7 людей", - повідомив Синєгубов у Телеграм.
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Зі слів голови ОВА, ще 12 постраждалих проходять лікування, 2 з них - в реанімації.
Нагадаємо
Увечері у суботу, 21 жовтня, росіяни обстріляли Харківську область, влучивши в термінал "Нової пошти" в селищі Коротич. На місці атаки знайшли уламки ракети C-300.