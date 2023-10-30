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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Число жертв удара рф по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло: в больнице скончался 25-летний мужчина

Киев • УНН

 • 45619 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Число жертв удара российских войск по терминалу "Новой почты" в Харьковской области 21 октября увеличилось - в больнице скончался 25-летний мужчина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Число жертв удара рф по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло: в больнице скончался 25-летний мужчина

Цитата

"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу «Новой почты», сегодня утром скончался в больнице. Армия рф, ударив по «Новой почте», забрала жизни уже 7 человек", - сообщил Синегубов в Телеграм.

Детали

По словам главы ОВА, еще 12 пострадавших проходят лечение, 2 из них - в реанимации.

Напомним

Вечером в субботу, 21 октября, россияне обстреляли Харьковскую область, попав в терминал "Новой почты" в поселке Коротич. На месте атаки нашли обломки ракеты C-300. 

Украинские Национальные Новости

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