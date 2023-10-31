Оккупанты днем снова ударили по Волчанску: горел жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска сегодня днем ударили по Волчанску в Харьковской области, из-за чего произошел пожар в жилом доме, сообщили во вторник в МВД Украины, пишет УНН.
Детали
"Харьковская область. Около 12:30 российские войска совершили очередной обстрел частного сектора Волчанска. В результате попадания снарядов загорелся жилой дом на площади 100 кв. м. В течение 3-х часов спасатели потушили огонь", - сообщили в МВД в телеграм-канале.
Как отмечается, благодаря усилиям пожарных удалось спасти соседний дом.
"К счастью, без пострадавших", - отметили в МВД.
Напомним
Ночью оккупанты дважды обстреляли Волчанск, есть разрушения.