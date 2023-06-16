Окупанти поранили ще 10 жителів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські окупанти за 15 червня поранили ще 10 жителів у Донецькій області. Такі дані оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у п'ятницю, пише УНН.
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"За 15 червня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 5 у Північному, 2 в Авдіївці та Шахтарському, 1 у Неліпівці та Кераміку", - написав Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Російські війська вранці 14 червня завдали ракетний удар по Донецькій області. Як повідомляли в Донецькій ОВА, окупанти спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці.