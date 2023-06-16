Оккупанты ранили еще 10 жителей в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские оккупанты за 15 июня ранили еще 10 жителей в Донецкой области. Такие данные обнародовал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в пятницу, пишет УНН.
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"За 15 июня россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 5 в Пивничном, 2 в Авдеевке и Шахтерске, 1 в Нелиповке и Керамике", - написал Кириленко в Telegram.
Он отметил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Российские войска утром 14 июня нанесли ракетный удар по Донецкой области. Как сообщали в Донецкой ОВА, оккупанты направили ракеты по Краматорску и Константиновке.