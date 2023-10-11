Окупанти обстрілюють Херсон: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Херсон під обстрілом окупантів - у місті лунають вибухи. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
Цитата
"У Херсоні лунають вибухи! Російські війська обстрілюють прибережні райони. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" - повідомив Мрочко.
Нагадаємо
Армія рф у середу скинула з дрона боєприпас на селище Кіндійка Херсонської області. Поцілили у територію поблизу цвинтаря. Троє людей травмовані, один з них у реанімації.