Оккупанты обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Херсон под обстрелом оккупантов - в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"В Херсоне раздаются взрывы. Российские войска обстреливают прибрежные районы. Будьте осторожны. Оставайтесь в безопасных местах!" - сообщил Мрочко.
Напомним
Армия рф в среду сбросила с дрона боеприпас на поселок Киндийка Херсонской области. Попали в территорию вблизи кладбища. Три человека травмированы, один из них в реанимации.