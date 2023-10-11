Ворожий обстріл селища поблизу Херсона: медики борються за життя одного з постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Армія рф у середу скинула з дрона боєприпас на селище Кіндійка Херсонської області. Поцілили у територію поблизу цвинтаря. Троє людей травмовані, один з них у реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочка та ОВА.
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«Близько 12.00 російські військові з дрона скинули вибухівку на ритуальний транспорт, що стояв на кладовищі у Киндійці. Внаслідок цієї атаки поранені троє людей», - написав Мрочко у Telegram.
Деталі
За даними ОВА, 41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя.
У 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні.
Ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу.
Нагадаємо
Російські окупанти у передмісті Херсона з дрона атакували поминальну процесію на кладовищі.