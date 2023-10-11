Вражеский обстрел поселка вблизи Херсона: медики борются за жизнь одного из пострадавших.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Армия рф в среду сбросила с дрона боеприпас на поселок Киндийка Херсонской области. Попали в территорию вблизи кладбища. Три человека травмированы, один из них в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Херсонской ГВА Романа Мрочка и ОВА.
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«Около 12.00 российские военные с дрона сбросили взрывчатку на ритуальный транспорт, стоявший на кладбище в Киндийке. В результате этой атаки ранены три человека», - написал Мрочко в Telegram.
Детали
По данным ОВА, 41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь.
У 42-летнего мужчины взрывная травма и непроникающие осколочные ранения. Он в больнице.
Еще один пострадавший – 63-летний мужчина. Ему на месте оказали необходимую помощь.
Напомним
российские оккупанты в пригороде Херсона с дрона атаковали поминальную процессию на кладбище.