росіяни з дрона атакували поминальну процесію на кладовищі у передмісті Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські окупанти у передмісті Херсона з дрона атакували поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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«Армія рф продовжує доводити свою терористичну сутність! У передмісті Херсона ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених», - написав Мрочко у Telegram.
Він зазначив, що одного з них ушпиталено у важкому стані. Інформація уточнюється.
Доповнення
Російські окупанти зранку обстріляли селище Михайлівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок ворожої атаки поранення отримала літня жінка.