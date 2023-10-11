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росіяни з дрона атакували поминальну процесію на кладовищі у передмісті Херсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські окупанти у передмісті Херсона з дрона атакували поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Цитата

«Армія рф продовжує доводити свою терористичну сутність! У передмісті Херсона ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених», - написав Мрочко у Telegram.

Він зазначив, що одного з них ушпиталено у важкому стані. Інформація уточнюється.

Доповнення

Російські окупанти зранку обстріляли селище Михайлівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок ворожої атаки поранення отримала літня жінка.

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