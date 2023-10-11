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россияне с дрона атаковали поминальную процессию на кладбище в пригороде Херсона

россияне с дрона атаковали поминальную процессию на кладбище в пригороде Херсона

Киев • УНН

 • 584793 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. российские оккупанты в пригороде Херсона с дрона атаковали поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Предварительно известно о трех раненых. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

«Армия рф продолжает доказывать свою террористическую сущность. В пригороде Херсона враг с дрона атаковал поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Предварительно известно о трех раненых», - написал Мрочко в Telegram.

Он отметил, что один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

Дополнение

Российские оккупанты утром обстреляли поселок Михайловка Бериславского района Херсонской области, в результате вражеской атаки ранения получила пожилая женщина.

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