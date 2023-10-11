россияне с дрона атаковали поминальную процессию на кладбище в пригороде Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. российские оккупанты в пригороде Херсона с дрона атаковали поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Предварительно известно о трех раненых. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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«Армия рф продолжает доказывать свою террористическую сущность. В пригороде Херсона враг с дрона атаковал поминальную процессию на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Предварительно известно о трех раненых», - написал Мрочко в Telegram.
Он отметил, что один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Информация уточняется.
Дополнение
Российские оккупанты утром обстреляли поселок Михайловка Бериславского района Херсонской области, в результате вражеской атаки ранения получила пожилая женщина.