росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена літня жінка

Цитата

«Зранку армія рф вдарила по селу. В цей час на власному подвір’ї перебувала 76-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Зазначається, що у потерпілої вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки та гомілки.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Доповнення

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 82 рази, відомо про одну поранену людину.