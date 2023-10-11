росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли селище Михайлівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок ворожої атаки поранення отримала літня жінка, повідомляє Херсонська ОВА та Офіс Генпрокуратури, пише УНН.
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«Зранку армія рф вдарила по селу. В цей час на власному подвір’ї перебувала 76-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні ОВА.
Деталі
Зазначається, що у потерпілої вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки та гомілки.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Доповнення
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 82 рази, відомо про одну поранену людину.