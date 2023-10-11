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росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена літня жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські окупанти зранку обстріляли селище Михайлівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок ворожої атаки поранення отримала літня жінка, повідомляє Херсонська ОВА та Офіс Генпрокуратури, пише УНН.

Цитата

«Зранку армія рф вдарила по селу. В цей час на власному подвір’ї перебувала 76-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні», - йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Зазначається, що у потерпілої вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки та гомілки.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Доповнення

Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 82 рази, відомо про одну поранену людину.

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