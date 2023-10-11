россияне обстреляли поселок на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. российские оккупанты утром обстреляли поселок Михайловка Бериславского района Херсонской области, в результате вражеской атаки ранения получила пожилая женщина, сообщает Херсонская ОВА и офис Генпрокуратуры, пишет УНН.
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«Утром армия рф ударила по селу. В это время на собственном дворе находилась 76-летняя женщина. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу», - говорится в сообщении ОВА.
Детали
Отмечается, что у потерпевшей взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и голени.
Как сообщили в офисе Генпрокурора, в результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Дополнение
российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 82 раза, известно об одном раненом человеке.