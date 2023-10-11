По Херсонщині росіяни випустили 435 снарядів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 82 рази, відомо про одну поранену людину, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БПЛА", - написав Прокудін у Telegram.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі.
"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
На Херсонщині напередодні збили три "шахеди".