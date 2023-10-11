По Херсонщині росіяни випустили 435 снарядів, є поранений

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"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, РПГ та БПЛА", - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

На Херсонщині напередодні збили три "шахеди".