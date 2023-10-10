На Херсонщині вночі збили три "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Херсонській області у ніч на 10 жовтня Сили оборони знищили три запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог знову здійснив масовану атаку на обʼєкти цивільної інфраструктури України. Ударними безпілотниками росіяни намагалися атакувати й наш регіон. Однак Сили оборони збили три БпЛА типу “Шахід” у небі Херсонщини", - написав Прокудін у Telegram.
Доповнення
За даними Сил оборони півдня України, у ніч на 10 жовтня силами підрозділів протиповітряної оборони знищено 27 БпЛА типу "Shahed-131/136": 1 на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 23 на Одещині.