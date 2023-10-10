На Херсонщині вночі збили три "шахеди"

Цитата

"Цієї ночі ворог знову здійснив масовану атаку на обʼєкти цивільної інфраструктури України. Ударними безпілотниками росіяни намагалися атакувати й наш регіон. Однак Сили оборони збили три БпЛА типу “Шахід” у небі Херсонщини", - написав Прокудін у Telegram.

Доповнення

За даними Сил оборони півдня України, у ніч на 10 жовтня силами підрозділів протиповітряної оборони знищено 27 БпЛА типу "Shahed-131/136": 1 на Миколаївщині, 3 на Херсонщині, 23 на Одещині.