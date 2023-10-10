В Херсонской области ночью сбили три "шахеда"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Херсонской области в ночь на 10 октября Силы обороны уничтожили три запущенных российскими войсками ударный дронов типа Shahed, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
"Этой ночью враг снова совершил массированную атаку на объекты гражданской инфраструктуры Украины. Ударными беспилотниками россияне пытались атаковать и наш регион. Однако Силы обороны сбили три БПЛА типа “Шахид” в небе Херсонкой области", - написал Прокудин в Telegram.
Дополнение
По данным Сил обороны юга Украины, в ночь на 10 октября силами подразделений противовоздушной обороны уничтожено 27 БпЛА типа "Shahed-131/136": 1 в Николаевской, 3 в Херсонской, 23 в Одесской.