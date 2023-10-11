По Херсонской области россияне выпустили 435 снарядов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 82 раза, известно об одном раненом человеке, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 435 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, РПГ и БПЛА", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения и территорию сельхозобщества в Бериславском районе.
"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранение", - сообщил глава ОВА.
Напомним
В Херсонской области накануне сбили три "шахеда".