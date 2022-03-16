Окупанти обстріляли телевежу у Вінниці: ефірне мовлення не працює
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні вранці у Вінниці російські окупанти обстріляли телевежу концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ). Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв'язку.
Деталі
Ефірне мовлення у Вінниці тимчасово не працює.
Зараз отримати безкоштовний доступ до українського телебачення можна кількома способами:
На супутнику
Українські телеканали розкодовано на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
На Youtube
Більшість українських телеканалів мають власні канали на Youtube. Якщо є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці Youtube потрібний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р).
На ОТТ-сервісах
На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний.
У "Дії"
Потрібно оновити застосунок "Дія" та зайти в розділ "Послуги".
Крім того, можна слухати українське радіомовлення через інтернет-радіо: radioplayer.ua та в застосунку "Дія".
Нагадаємо
Внаслідок авіаудару російських окупантів по телевежі у Рівненській області загинуло 20 людей.