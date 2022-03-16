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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли телебашню в Виннице: эфирное вещание не работает

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня утром в Виннице российские оккупанты обстреляли телебашню концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

Эфирное вещание в Виннице временно не работает.

Сейчас получить бесплатный доступ к украинскому телевидению можно несколькими способами:

На спутнике

Украинские телеканалы розкодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Чтобы просматривать телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

На Youtube

У большинства украинских телеканалов есть собственные каналы на Youtube. Если есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на сайте Youtube нужный канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео разрешение более низкое разрешение (три точки в верхней части видео - качество - 360р или 480р).

На ОТТ-сервисах

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный.

В "Дии"

Нужно обновить приложение "Дия" и зайти в раздел "Услуги".

Кроме того, можно слушать украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении "Дия".

Напомним

В результате авиаудара российских оккупантов по телебашни в Ровенской области погибло 20 человек.

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