Оккупанты обстреляли телебашню в Виннице: эфирное вещание не работает
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня утром в Виннице российские оккупанты обстреляли телебашню концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.
Детали
Эфирное вещание в Виннице временно не работает.
Сейчас получить бесплатный доступ к украинскому телевидению можно несколькими способами:
На спутнике
Украинские телеканалы розкодированы на спутнике. Это означает, что доступ к вещанию бесплатный. Чтобы просматривать телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
На Youtube
У большинства украинских телеканалов есть собственные каналы на Youtube. Если есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на сайте Youtube нужный канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео разрешение более низкое разрешение (три точки в верхней части видео - качество - 360р или 480р).
На ОТТ-сервисах
На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный.
В "Дии"
Нужно обновить приложение "Дия" и зайти в раздел "Услуги".
Кроме того, можно слушать украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении "Дия".
Напомним
В результате авиаудара российских оккупантов по телебашни в Ровенской области погибло 20 человек.