Окупанти обстріляли Сумщину 27 разів: пошкоджено лінії електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, зафіксовано 94 вибухи. Унаслідок чого є пошкодження ліній електропередач, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади.
По Білопільській громаді ворог бив з мінометів – 13 вибухів.
Великописарівська громада зазнала артобстрілів – 22 вибухи. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач.
Дружбівську громаду ворог обстріляв з мінометів – 6 вибухів, унаслідок чого пошкоджено лінії електропередач.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії – 7 вибухів.
Миропільська громада опинилась під мінометним вогнем (8 вибухів), а також ворог скинув з БПЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ.
Новослобідська громада було зафіксовано обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
По Шалигинській та Хотінській громаді ворог здійснив мінометний обстріл – 14 та 6 вибухів.
Нагадаємо
Російські окупанти з ночі обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Удень було зафіксовано 13 вибухів.