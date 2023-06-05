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Окупанти обстріляли Сумщину 27 разів: пошкоджено лінії електропередач

Київ • УНН

 • 241865 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, зафіксовано 94 вибухи. Унаслідок чого є пошкодження ліній електропередач, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Окупанти обстріляли Сумщину 27 разів: пошкоджено лінії електропередач

Деталі 

Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигінська, Хотінська громади.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів – 13 вибухів. 

Великописарівська громада зазнала артобстрілів – 22 вибухи. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач.

Дружбівську громаду ворог обстріляв з мінометів – 6 вибухів, унаслідок чого пошкоджено лінії електропередач. 

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії – 7 вибухів.

Миропільська громада опинилась під мінометним вогнем (8 вибухів), а також ворог скинув з БПЛА 4 вибухових пристроїв типу ВОГ.

Новослобідська громада було зафіксовано обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

По Шалигинській та Хотінській громаді ворог здійснив мінометний обстріл –  14 та 6 вибухів.

Нагадаємо 

Російські окупанти з ночі обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Удень було зафіксовано 13 вибухів.

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