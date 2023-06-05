Окупанти з ночі обстрілюють прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російські окупанти з ночі обстрілюють з мінометів та ствольної артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 13 вибухів. Про це повідомляє ОК «Північ», передає УНН.
Деталі
За інформацією ОК "Північ", російські війська 4 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей:
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- З 00:15 до 00:20 зафіксовано 2 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Баранівка.
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- З 08:10 до 08:20 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Бунякіне.
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- З 10:00 до 10:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Галаганівка.
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- З 10:00 до 10:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Бунякіне.
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Зазначається, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.
Доповнення
За минулий тиждень армія рф 34 рази обстріляла 15 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 373 вибухи. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
5 червня, починаючи з ночі і до самого ранку, окупанти здійснили 9 обстрілів Сумської області. Було зафіксовано 34 вибухи. Під удар потрапили Білопільська, Есманська та Середино-Будська громади.
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