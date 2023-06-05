За тиждень окупанти 34 рази обстріляли 15 населених пунктів Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За минулий тиждень армія рф 34 рази обстріляла 15 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 373 вибухи. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
Цитата
"За попередній тиждень ворог 34 рази обстріляв 15 прикордонних населених пунктів Чернігівщини. Зафіксовано 373 вибухи. Двічі російські війська вели вогонь некерованими ракетами з вертольотів. Також двічі використали невстановлені дрони-камікадзе”, - йдеться в повідомленні.
За даними ОДА, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради, знищено житловий будинок та низку цивільних господарських споруд.
Нагадаємо
Напередодні російські окупанти чотири рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Над Дніпропетровщиною збили ворожий БПЛА - ОВА