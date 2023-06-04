Окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Російські окупанти чотири рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє ОК «Північ», передає УНН.
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«Станом на 16:00 4 червня російські війська 4 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що з 07:00 до 07:20 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Карповичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
«З 11:00 до 12:05 зафіксовано 28 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по н.п. Зноб-Новрогодське. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», - інформує ОК «Північ».
Зазначається, що з 14:10 до 14:20 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Бруски. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Також з 15:10 до 15:30 зафіксовано 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Бруски. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Доповнення
30 травня повідомлялося, що російські війська зі світанку 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей зі ствольної артилерії та мінометів. Зафіксовано 34 вибухи.