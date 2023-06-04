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Оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Черниговщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничные территории Черниговской области. Об этом сообщает ОК «Север», передает УНН.

Оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Черниговщины

Цитата

«По состоянию на 16:00 4 июня российские войска 4 раза обстреляли приграничные территории Черниговской области», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с 07:00 до 07:20 зафиксировано 15 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

«С 11:00 до 12:05 зафиксировано 28 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, по н.п. Зноб-Новрогодское. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала», - информирует ОК «Север».

Отмечается, что с 14:10 до 14:20 зафиксировано 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Бруски. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Также с 15:10 до 15:30 зафиксировано 6 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Бруски. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Дополнение

30 мая сообщалось, что российские войска с рассвета 4 раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из ствольной артиллерии и минометов. Зафиксировано 34 взрыва.

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