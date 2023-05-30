Ворог вранці обстріляв прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Травмовано людину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські війська зі світанку 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей зі ствольної артилерії та мінометів. Зафіксовано 34 вибухи. Наразі відомо, що травмована одна людина та загорівся приватний будинок, повідомляє оперативне командування "Північ", пише УНН.
Деталі
За даними оперативного командування "Північ", російські війська 4 рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
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- З 04:15 до 04:40 зафіксовано 9 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, по н.п. Середина Буда. Внаслідок обстрілу сталося загорання житлового будинку. Ліквідація пожежі здійснювалася силами ДСНС. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу травмовано одну людину.
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- З 05:30 до 06:00 зафіксовано 7 приходів, ймовірно, ствольна артилерія, у районі н.п. Кам'янка.
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- З 06:10 до 06:20 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, у районі н.п. Карповичі.
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- З 07:50 до 08:40 зафіксовано 15 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, у районі н.п. Кам'янка.
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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється, зазначає оперативне командування.
Доповнення
Російські війська вночі та сьогодні вранці уже 7 разів обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів. Обстрілів, за даними ОВА, зазнали Білопільська, Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади.
За минулу добу російські окупанти здійснили 10 обстрілів Сумської області, зафіксовано 48 вибухів.
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що впродовж тижня ворог обстріляв область 35 разів. Під обстрілом знаходився 21 прикордонний населений пункт. Внаслідок цього є поранені та руйнування.
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