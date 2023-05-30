росіяни вночі та вранці били по Сумщині з артилерії та мінометів: 32 вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські війська вночі та сьогодні вранці уже 7 разів обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів. Про це повідомили у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Вночі і зранку ворогом здійснено 7 обстрілів (32 вибухи). Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади", - ідеться у повідомленні ОВА і уточнюється:
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- Зноб-Новгородська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (5 вибухів).
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- Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
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- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів – 3 вибухи.
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- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл – 3 вибухи.
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- Есманська громада: був мінометний обстріл – 2 вибухи.
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- Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл – 16 вибухів.
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"Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури", - вказали в ОВА.
Доповнення
Загалом протягом минулої доби ворог, за даними Генштабу, завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.