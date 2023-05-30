россияне ночью и утром били по Сумской области из артиллерии и минометов: 32 взрыва

Детали

"Ночью и утром врагом осуществлено 7 обстрелов (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Эсманская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская громады", - говорится в сообщении ОВА и уточняется:



Зноб-Новгородская громада: россияне совершили минометный обстрел (5 взрывов).



Краснопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва).



Юнаковская громада: враг бил из минометов – 3 взрыва.



Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел – 3 взрыва.



Эсманская громада: был минометный обстрел – 2 взрыва.



Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел – 16 взрывов.



"Предварительно – без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры", - указали в ОВА.

Дополнение

Всего за прошедшие сутки враг, по данным Генштаба, нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.