россияне ночью и утром били по Сумской области из артиллерии и минометов: 32 взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские войска ночью и сегодня утром уже 7 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов. Об этом сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром врагом осуществлено 7 обстрелов (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Эсманская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская громады", - говорится в сообщении ОВА и уточняется:
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- Зноб-Новгородская громада: россияне совершили минометный обстрел (5 взрывов).
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- Краснопольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
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- Юнаковская громада: враг бил из минометов – 3 взрыва.
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- Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел – 3 взрыва.
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- Эсманская громада: был минометный обстрел – 2 взрыва.
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- Середино-Будская громада: осуществлен артиллерийский обстрел – 16 взрывов.
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"Предварительно – без потерь среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры", - указали в ОВА.
Дополнение
Всего за прошедшие сутки враг, по данным Генштаба, нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.